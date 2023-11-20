Страховщикам подставили ставку

ЦБ хочет обязать страховщиков гарантировать доход по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ соответственно) в привязке к изменению ключевой ставки. По словам экспертов, это потребует серьезного пересмотра продуктов, но в конечном итоге может привести к росту продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ЦБ частично учел замечания Всероссийского союза страховщиков (ВСС) к проекту указания №5968-У, касающегося ИСЖ и НСЖ. Проект предполагал, что компании будут обязаны учитывать значение ключевой ставки ЦБ при расчете страховой суммы. ВСС просил исключить этот пункт из указания или скорректировать его.

Союз предложил несколько вариантов. Первый путь — полностью отказаться от изменений. Второй путь — пересчитать значения так, чтобы нетто-премия по рискам «смерть по любой причине» и «дожитие» не превышала 70%. Третий вариант — в качестве индикатора использовать кривую бескупонной доходности государственных облигаций (ОФЗ). Для ИСЖ ВСС предложил обозначить в структуре премии долю, формирующую инвестиционный доход, и менять уже ее в зависимости от ставок фондирования.

По словам партнера Б1 Татьяны Самсоновой, исходно страховая сумма по договорам ИСЖ и НСЖ в случае реализации риска дожития или смерти равнялась сумме, внесенной страхователем при оплате договора. Изменения, предложенные в указании ЦБ, должны привести к тому, что ИСЖ и НСЖ фактически «станут похожи на депозиты», поскольку при дожитии или смерти страховая сумма увеличится на проценты по ключевой ставке. ВСС пытается снизить уровень дополнительного дохода, поясняет госпожа Самсонова.

ЦБ не отказался от своей идеи, но в определенной мере учел мнение рынка. В проект введены таблицы коэффициентов для расчета страховой суммы по риску дожития и их дифференциация в зависимости от значения ставки, следует из таблицы предложений и замечаний к проекту указания. Но детали пока не раскрываются.

По словам гендиректора «Ренессанс Жизни» Олега Киселева, компания будет выполнять требования ЦБ, «хотя и считает их достаточно жесткими». В других секторах финрынка и продуктах регулятор не устанавливает требования к размеру гарантированной доходности, они определяются на рыночных условиях, подчеркнул он. Другие страховщики не ответили на запрос “Ъ”.

По итогам трех кварталов 2023 года суммарные премии страховщиков жизни выросли год к году на 48%, до почти 563 млрд руб. Суммарные выплаты за этот период выросли на 36%, до почти 340 млрд руб. Премии по ИСЖ за первые девять месяцев 2023 года увеличились на 60%, до 138 млрд руб., по НСЖ — на 30%, до 234 млрд руб., соответственно. Выплаты по ИСЖ показали рост на 28% (около 209 млрд руб.), по НСЖ — на 78% (105 млрд руб.).

Требование о введении коэффициентов приведет к необходимости изменения страховых продуктов, отмечают в ВСС. В частности, по словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, «потребительская ценность растет, но есть нюанс — необходимость обеспечения минимальной доходности ограничивает выбор инвестиционных инструментов». «Гарантирование дохода и понимание у потенциальных страхователей получения именно его потребует пересмотра методов продвижения НСЖ и ИСЖ, апеллирования не только к доходности, но и страховой защите»,— продолжает он.

Зато продукты станут привлекательнее для потребителя, считают эксперты. «Страховые программы будут проще и, скорее всего, понятнее для массовых страхователей, что в перспективе увеличит их число»,— считает господин Цыганов. Тот факт, что ЦБ обязывает страховщиков учитывать ключевую ставку в рамках коэффициентов к размерам страховой суммы, добавляет руководитель департамента личного страхования «Нобилис» Михаил Кунин, говорит о том, что регулятор пытается сохранить привлекательность продуктов для конечного потребителя.

Юлия Пославская