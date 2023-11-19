Новак Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера и в седьмой раз стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине. Призовой фонд турнира — $15 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Игра продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу серба. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Синнера семь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

36-летний лидер мирового рейтинга Новак Джокович рекордсмен по числу титулов на Итоговых турнирах ATP, а также по титулам на турнирах Большого шлема и серии Masters — 24 и 40 соответственно. 22-летний Янник Синнер впервые выступил на турнире, в мировом рейтинге он занимает четвертое место.

Лусине Баласян