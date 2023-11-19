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Коммерсантъ FM
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В Финляндии приостановлена работа третьего энергоблока АЭС «Олкилуото»

Работа третьего энергоблока финской АЭС «Олкилуото» приостановлена из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке. Причины выясняются. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.

«Причина в настоящее время выясняется. Мы предоставим дополнительную информацию, после того как узнаем, когда АЭС вернется в работу»,— говорится в сообщении Teollisuuden Voima в соцсети X.

«Олкилуото» находится в Западной Финляндии. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой в стране энергии. Третий энергоблок был запущен в апреле 2023 года. Сроки запуска неоднократно переносились из-за ошибок. В частности, оказались повреждены насосы питательной воды.

Лусине Баласян

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