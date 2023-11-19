С контр-адмирала взыскали за старый ремонт
Экс-замкомандующего Тихоокеанским флотом проиграл по иску как производственник
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск военной прокуратуры о взыскании 397,5 тыс. руб. с бывшего заместителя командующего Тихоокеанским флотом Юрия Байло в связи с проведенным более десяти лет назад ремонтом большого десантного корабля «Оленегорский горняк». Райсуд согласился с позицией надзорного ведомства, посчитавшего, что контр-адмирал, занимая после выхода в отставку должность первого замгендиректора «Промышленной группы "Новик"», которая выполняла работы на корабле, незаконно обогатился, поскольку компания не располагала необходимой лицензией.
Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского Флота (июль 2021 года)
Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ
Суд рассматривал иск военной прокуратуры, поданный «в интересах Российской Федерации», семь месяцев. По ходу судебного разбирательства истец скорректировал свои претензии к бывшему замкомандующего Тихоокеанским флотом по тылу, сократив сумму требований почти вдвое. Юрий Байло правомерность иска не признал и просил его отклонить.
Но в итоге райсуд согласился с доводами военной прокуратуры, взыскав с господина Байло 397,5 тыс. руб., посчитав их необоснованным обогащением, а кроме того, обязал ответчика заплатить и 7,1 тыс. рублей госпошлины.
В иске военного прокурора речь идет о контракте на ремонт большого десантного корабля (БДК) «Оленегорский горняк» (проект 775), входящего в состав Кольской флотилии разнородных сил РФ. Это соглашение имело статус дополнительного и было заключено в июне 2013 года между «Промышленной группой "Новик"» (ПГН) и акционерным обществом «Центр судоремонта "Звездочка"». Последнее с 2010 года по заказу Минобороны выполняло работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Северного флота. Условиям госконтракта с Минобороны подобное сотрудничество не противоречило, так как в соответствии с ним филиал «Звездочки» — «35 СРЗ» мог привлекать к работам также соисполнителей, предварительно согласовав с военным ведомством их кандидатуры. От имени ПГН договор подписал Юрий Байло, который к этому времени уже ушел в отставку в звании контр-адмирала и занимал пост первого замгендиректора компании.
Согласно техническому заданию, специалисты «Новика» должны были отремонтировать на верфи в Североморске линии валов БДК с муфтой упорного подшипника, входящих в пропульсивную установку корабля.
Стоимость работ составила 4,4 млн руб., которые исполнитель полностью получил. Однако, как следует из судебных документов, вскоре после проведенного ремонта у «Оленегорского горняка» вышла из строя муфта упорного подшипника главного двигателя правого борта.
А 26 сентября 2013 года во время перехода БДК из моря Лаптевых в Североморск на судне сложилась предаварийная ситуация: в муфте упорного подшипника появились посторонние шумы, одновременно в нем возросла температура смазочного масла, также наблюдался и рост температуры на фиксирующем подшипнике коленчатого вала главного двигателя. Уже во время проверки обстоятельств возникновения инцидента выяснилось, что ремонтные работы проводились с нарушениями, а ПГН не могла быть к ним допущена, поскольку не обладала необходимой лицензией на ремонт вооружения и военной техники по соответствующему классу 2010 Единого реестра кодификатора предметов снабжения.
В результате в 2015 году господин Байло стал фигурантом дела о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ). По версии следствия, именно отставной моряк руководил сотрудниками компании, которые ремонтировали линию валов БДК. Год спустя топ-менеджер ПГН был приговорен к штрафу в размере 150 тыс. руб., но освобожден от наказания в связи с амнистией.
После этого военная прокуратура начала гражданское производство в отношении контр-адмирала, подав к нему несколько исков, включая иск о солидарной ответственности на всю сумму заключенного им контракта. Этот иск ранее был удовлетворен тем же Никулинским райсудом.
С новым решением райсуда господин Байло не согласился и уже обжаловал его.