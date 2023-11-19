С контр-адмирала взыскали за старый ремонт

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск военной прокуратуры о взыскании 397,5 тыс. руб. с бывшего заместителя командующего Тихоокеанским флотом Юрия Байло в связи с проведенным более десяти лет назад ремонтом большого десантного корабля «Оленегорский горняк». Райсуд согласился с позицией надзорного ведомства, посчитавшего, что контр-адмирал, занимая после выхода в отставку должность первого замгендиректора «Промышленной группы "Новик"», которая выполняла работы на корабле, незаконно обогатился, поскольку компания не располагала необходимой лицензией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского Флота (июль 2021 года)

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского Флота (июль 2021 года)

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Суд рассматривал иск военной прокуратуры, поданный «в интересах Российской Федерации», семь месяцев. По ходу судебного разбирательства истец скорректировал свои претензии к бывшему замкомандующего Тихоокеанским флотом по тылу, сократив сумму требований почти вдвое. Юрий Байло правомерность иска не признал и просил его отклонить.

Но в итоге райсуд согласился с доводами военной прокуратуры, взыскав с господина Байло 397,5 тыс. руб., посчитав их необоснованным обогащением, а кроме того, обязал ответчика заплатить и 7,1 тыс. рублей госпошлины.

В иске военного прокурора речь идет о контракте на ремонт большого десантного корабля (БДК) «Оленегорский горняк» (проект 775), входящего в состав Кольской флотилии разнородных сил РФ. Это соглашение имело статус дополнительного и было заключено в июне 2013 года между «Промышленной группой "Новик"» (ПГН) и акционерным обществом «Центр судоремонта "Звездочка"». Последнее с 2010 года по заказу Минобороны выполняло работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Северного флота. Условиям госконтракта с Минобороны подобное сотрудничество не противоречило, так как в соответствии с ним филиал «Звездочки» — «35 СРЗ» мог привлекать к работам также соисполнителей, предварительно согласовав с военным ведомством их кандидатуры. От имени ПГН договор подписал Юрий Байло, который к этому времени уже ушел в отставку в звании контр-адмирала и занимал пост первого замгендиректора компании.

Согласно техническому заданию, специалисты «Новика» должны были отремонтировать на верфи в Североморске линии валов БДК с муфтой упорного подшипника, входящих в пропульсивную установку корабля.

Стоимость работ составила 4,4 млн руб., которые исполнитель полностью получил. Однако, как следует из судебных документов, вскоре после проведенного ремонта у «Оленегорского горняка» вышла из строя муфта упорного подшипника главного двигателя правого борта.

А 26 сентября 2013 года во время перехода БДК из моря Лаптевых в Североморск на судне сложилась предаварийная ситуация: в муфте упорного подшипника появились посторонние шумы, одновременно в нем возросла температура смазочного масла, также наблюдался и рост температуры на фиксирующем подшипнике коленчатого вала главного двигателя. Уже во время проверки обстоятельств возникновения инцидента выяснилось, что ремонтные работы проводились с нарушениями, а ПГН не могла быть к ним допущена, поскольку не обладала необходимой лицензией на ремонт вооружения и военной техники по соответствующему классу 2010 Единого реестра кодификатора предметов снабжения.

В результате в 2015 году господин Байло стал фигурантом дела о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ). По версии следствия, именно отставной моряк руководил сотрудниками компании, которые ремонтировали линию валов БДК. Год спустя топ-менеджер ПГН был приговорен к штрафу в размере 150 тыс. руб., но освобожден от наказания в связи с амнистией.

После этого военная прокуратура начала гражданское производство в отношении контр-адмирала, подав к нему несколько исков, включая иск о солидарной ответственности на всю сумму заключенного им контракта. Этот иск ранее был удовлетворен тем же Никулинским райсудом.

С новым решением райсуда господин Байло не согласился и уже обжаловал его.

Владислав Трифонов