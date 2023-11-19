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Коммерсантъ FM
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Шляпа императора Наполеона продана на аукционе за рекордные €1,9 млн

Шляпу-двууголку (бикорн) первого императора Франции Наполеона I Бонапарта продали на аукционе во французском Фонтенбло за €1 932 000. Это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном, сообщил аукционный дом Osenat в соцсети X.

Фото: Claudia Greco, Reuters

Фото: Claudia Greco, Reuters

Черная шляпа-двууголка, украшенная трехцветной кокардой, датируется примерно 1810 годом. Считается, что эту шляпу Наполеон носил на борту брига «Энконстант», когда бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. До XIX века шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца Пьера Байона. Позднее его внук продал ее антикварщику.

Стоимость бикорна перед торгами оценивалась примерно в €600–800 тыс. Прежде из коллекции императора самым дорогим предметом считалась другая шляпа, купленная на торгах в 2014 году бизнесменом из Южной Кореи за €1,8 млн. Как отмечает Reuters, всего у Наполеона было примерно 120 подобных шляп.

Лусине Баласян

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