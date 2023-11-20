Ритейлеры держат свою марку
DNS увеличит линейку СТМ и их долю в выручке
Один из крупнейших продавцов электроники сеть DNS планирует к 2027 году получать более 60% выручки за счет продаж товаров собственных торговых марок (СТМ), таких как Dexp, Aceline, а также новых брендов во всех категориях электроники. Компания будет премировать сотрудников за их продвижение. В связи с этим часть партнеров DNS уже начала сокращать присутствие в магазинах сети. Ставка на СТМ может быть успешной, признают аналитики,— на фоне ухода привычных популярных брендов потребители все больше внимания обращают на новые марки.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Российский ритейлер DNS планирует к 2027 году обеспечить более 60% выручки (по итогам 2022 года составила 597 млрд руб.) за счет собственных торговых марок, рассказал “Ъ” собеседник среди производителей электроники со ссылкой на презентацию для партнеров. «Планируется создать ряд брендов в среднем сегменте и чуть выше среднего (B и B+)»,— уточнил он.
Три других собеседника “Ъ” среди топ-менеджмента производителей техники, в том числе гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин, также знают о планах DNS перевести к 2027 году 60% выручки на собственные торговые марки. По словам одного из них, ритейлер представит собственные бренды почти во всех сегментах, в том числе в ноутбуках, бытовой технике, периферийном оборудовании и других. Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев отказался от комментариев.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДНС Ритейл» зарегистрирована в ноябре 2010 года. Оно принадлежит ООО «ДНС Групп», 44,64% в котором у Юрия Карпцова, 44,35% у Дмитрия Алексеева, остальные доли поделены между Константином Богданенко (3,89%), Сергеем Мещанюком (2,78%), Ольгой Комозой (2,32%) и др. Выручка ООО «ДНС Ритейл» в 2022 году составила 597 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб. DNS принадлежат товарные знаки Aceline (телевизоры, вентиляторы, морозильные шкафы и др.), Dexp (холодильники, ноутбуки, телевизоры и др.), Eigen (стиральные машины, холодильники и др.) и ряд других. В целом, по данным «СПАРК-Интерфакс», на компанию зарегистрировано 63 товарных знака, еще на пять поданы заявки.
Источник “Ъ” среди иностранных производителей электроники, ссылаясь на данные GFK, говорит, что с начала года по ноябрь DNS заняла 30% рынка продаж техники и электроники в денежном выражении. «DNS, имея обширную сеть и относительную автономность с точки зрения поставок, может себе позволить сместить фокус на собственные торговые марки без существенных рисков»,— считает собеседник “Ъ” среди поставщиков. По его мнению, из-за ухода известных брендов покупатели «начали чаще обращать внимание на новых вендоров». Вся новая продукция DNS, утверждает источник “Ъ”, будет производиться в Китае. Собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании, утверждает, что в стратегии она сообщила о премировании персонала за продажу собственных марок, в отличие от реализации товаров других вендоров.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что у многих ритейлеров доля СТМ в продажах существенно увеличилась за последние два года. Так, в сегменте телевизоров СТМ заняли более 20% рынка еще в начале года (см. “Ъ” от 20 марта). «У этой категории очень существенный потенциал развития»,— считает господин Гуськов. В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что в ее сетях выросла доля «эксклюзивно представленного ассортимента», который включает СТМ. В первом полугодии такие товары занимали 8% от оборота, а в третьем — уже 11,5%.
Однако в результате сети могут потерять ряд поставщиков. Так, господин Шашкин говорит, что его бренд уже уменьшил отгрузки продукции в магазины ритейлера. «Подобные схемы в свое время пытались реализовать и другие сети, но безуспешно,— пояснил топ-менеджер.— Такая стратегия предполагает, что магазин будет делать особый акцент на своих товарах. Это отталкивает покупателей и других вендоров, поэтому мы решили сократить присутствие в DNS».