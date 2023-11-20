Ритейлеры держат свою марку

Один из крупнейших продавцов электроники сеть DNS планирует к 2027 году получать более 60% выручки за счет продаж товаров собственных торговых марок (СТМ), таких как Dexp, Aceline, а также новых брендов во всех категориях электроники. Компания будет премировать сотрудников за их продвижение. В связи с этим часть партнеров DNS уже начала сокращать присутствие в магазинах сети. Ставка на СТМ может быть успешной, признают аналитики,— на фоне ухода привычных популярных брендов потребители все больше внимания обращают на новые марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский ритейлер DNS планирует к 2027 году обеспечить более 60% выручки (по итогам 2022 года составила 597 млрд руб.) за счет собственных торговых марок, рассказал “Ъ” собеседник среди производителей электроники со ссылкой на презентацию для партнеров. «Планируется создать ряд брендов в среднем сегменте и чуть выше среднего (B и B+)»,— уточнил он.

Три других собеседника “Ъ” среди топ-менеджмента производителей техники, в том числе гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин, также знают о планах DNS перевести к 2027 году 60% выручки на собственные торговые марки. По словам одного из них, ритейлер представит собственные бренды почти во всех сегментах, в том числе в ноутбуках, бытовой технике, периферийном оборудовании и других. Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев отказался от комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДНС Ритейл» зарегистрирована в ноябре 2010 года. Оно принадлежит ООО «ДНС Групп», 44,64% в котором у Юрия Карпцова, 44,35% у Дмитрия Алексеева, остальные доли поделены между Константином Богданенко (3,89%), Сергеем Мещанюком (2,78%), Ольгой Комозой (2,32%) и др. Выручка ООО «ДНС Ритейл» в 2022 году составила 597 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб. DNS принадлежат товарные знаки Aceline (телевизоры, вентиляторы, морозильные шкафы и др.), Dexp (холодильники, ноутбуки, телевизоры и др.), Eigen (стиральные машины, холодильники и др.) и ряд других. В целом, по данным «СПАРК-Интерфакс», на компанию зарегистрировано 63 товарных знака, еще на пять поданы заявки.

Источник “Ъ” среди иностранных производителей электроники, ссылаясь на данные GFK, говорит, что с начала года по ноябрь DNS заняла 30% рынка продаж техники и электроники в денежном выражении. «DNS, имея обширную сеть и относительную автономность с точки зрения поставок, может себе позволить сместить фокус на собственные торговые марки без существенных рисков»,— считает собеседник “Ъ” среди поставщиков. По его мнению, из-за ухода известных брендов покупатели «начали чаще обращать внимание на новых вендоров». Вся новая продукция DNS, утверждает источник “Ъ”, будет производиться в Китае. Собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании, утверждает, что в стратегии она сообщила о премировании персонала за продажу собственных марок, в отличие от реализации товаров других вендоров.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что у многих ритейлеров доля СТМ в продажах существенно увеличилась за последние два года. Так, в сегменте телевизоров СТМ заняли более 20% рынка еще в начале года (см. “Ъ” от 20 марта). «У этой категории очень существенный потенциал развития»,— считает господин Гуськов. В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что в ее сетях выросла доля «эксклюзивно представленного ассортимента», который включает СТМ. В первом полугодии такие товары занимали 8% от оборота, а в третьем — уже 11,5%.

Однако в результате сети могут потерять ряд поставщиков. Так, господин Шашкин говорит, что его бренд уже уменьшил отгрузки продукции в магазины ритейлера. «Подобные схемы в свое время пытались реализовать и другие сети, но безуспешно,— пояснил топ-менеджер.— Такая стратегия предполагает, что магазин будет делать особый акцент на своих товарах. Это отталкивает покупателей и других вендоров, поэтому мы решили сократить присутствие в DNS».

Тимофей Корнев