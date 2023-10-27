Планшетники родины

По итогам трех кварталов продажи планшетов в РФ выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,7 млн устройств, подсчитали ритейлеры. По словам участников рынка, быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента, а основную долю в нем занимают собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров. Повышенный спрос связан не только с расширением ассортимента китайских вендоров, но и с отправкой дешевых планшетов в зону СВО для управления дронами, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За девять месяцев количество проданных планшетов в РФ выросло на 30% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,7 млн устройств, в деньгах этот показатель увеличился на 24%, до 35,6 млрд руб., рассказали “Ъ” в МТС. По их данным, самым быстрорастущим оказался низкий ценовой сегмент (устройства до 10 тыс. руб.), где основную долю заняли планшеты СТМ. В МТС отметили, что устройства стоимостью до 10 тыс. руб. занимают в натуральном выражении 29% рынка, от 10 тыс. до 20 тыс. руб.— 39%, а планшеты от 20 тыс. до 30 тыс. руб.— 16%. Из брендов на первом месте оказался китайский Huawei с долей 16% (годом ранее аналогичная цифра), на втором месте Samsung с 15% (в 2022 году — 26%), на третьем — СТМ с неизменными 14%, у устройств Apple — 12% (9%). По данным коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, самыми быстрорастущими российскими брендами планшетов стали BQ, Digma и TopDevice.

После начала военных действий на Украине ряд иностранных вендоров ограничил импорт своей электроники в РФ, среди них Samsung, Apple, Asus и др. Позже бывшие лидеры в потребительской электронике начали терять свою долю на российском рынке, так, например, в смартфонах доля Apple в штуках сравнялась с китайским Infinix (см. “Ъ” от 6 сентября).

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», наибольшим спросом у россиян пользуются планшеты базового и среднего ценовых сегментов — «примерно 70% продаж занимают планшеты с экраном более 10 дюймов, продажи моделей с подключением только по Wi-Fi достигли 45% и впервые обошли девайсы с LTE». В тройку наиболее популярных брендов, по данным ритейлера, входят Huawei, Samsung, и Apple, «при этом значительно усилили свои позиции и занимают уже заметную долю китайские realme, Xiaomi и другие азиатские вендоры». По мнению представителя «М.Видео-Эльдорадо», повышенный спрос на планшеты связан с появлением новых линеек ранее известных брендов, а также с расширением ассортимента новых китайских вендоров.

PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина отдельно отметила рост спроса на планшеты Apple. По ее данным, за девять месяцев в сети restore: продажи iPad выросли на 25% в штуках. Рост спроса на планшеты Apple обусловлен не только базой преданных поклонников марки, но и тем, что iPad востребован как рабочий инструмент у некоторых специалистов, например из сферы дизайна, добавляет бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк. Он отметил, что пиковый спрос на планшеты в 2023 году пришелся в сезон возращения детей в школу. Также, по данным господина Махлаюка, более чем в два раза вырос спрос на устройства китайских Redmi, Honor, Blackview и Teclast.

Однако, по мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, рост спроса на дешевые планшеты также связан с тем, что подобные устройства используются в качестве экранов для управления дронами в зоне боевых действий на Украине. «Планшеты, как и дроны, расходный материал в зоне СВО, поэтому приобретать дорогие устройства нет смысла. Однако по понятным причинам они выходят из строя не так часто, как дроны, поэтому их закупки не будут сильно увеличиваться»,— отмечает он. Продажи малых квадрокоптеров увеличились в 10–20 раз из-за их использования в СВО еще в прошлом году (см. “Ъ” от 14 октября). Один из собеседников “Ъ” на рынке БПЛА подтвердил, что планшет может использоваться в качестве пульта управления дроном, если на него можно установить необходимое ПО, «в основном все программы работают только на Android либо iOS».

Тимофей Корнев