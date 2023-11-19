Из-за урагана в Сибири погибли три человека, 264 тыс. жителей остались без света

Из-за урагана, который прошел в сибирских регионах, погибли три человека: жители Новокузнецка Кемеровской области и Барнаула Алтайского края. По данным Минэнерго, около 264 тыс. жителей Сибири остались без электроэнергии.

Днем в Заводском районе Новокузнецка погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Как сообщило СУ СКР по Кемеровской области, они находились в машине, на которую во время урагана упало дерево. В автомобиле также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, они госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч.3. ст.293 УК РФ) из-за отсутствия мер для предотвращения опасных последствий.

В Новокузнецке введен режим ЧС, в городе пострадали шесть человек, повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей и 45 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов. Завтра, 20 ноября, будет приостановлена работа детских садов и школ города.

В Алтайском крае, по данным местного ГУ МЧС, пострадали три человека, погиб один, детали не приводится. Как уточнило издание Amic со ссылкой на Минздрав, погибшая в Барнауле женщина «пыталась удержать крышу дома», которую сносило ветром. Одну из пострадавших ударило рекламным щитом, вторую — дверью подъезда, а третья пострадала при падении от порыва ветра. Все трое госпитализированы.

В Красноярском крае отключено электроснабжение в 12 муниципальных образованиях, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. В ПАО «Россети Сибирь» агентству рассказали, что электроснабжение нарушено в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае, Омской области, Хакасии. «Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов»,— уточнили в компании.

Подробнее об урагане — в материале «Ъ» «На Сибирь обрушилась стихия».

Лусине Баласян