На Сибирь обрушилась стихия

Сорванные крыши, упавшие деревья, отключение электричества и несколько погибших: по Сибири прошел мощный ураган. Некоторые последствия урагана пока не удалось устранить: по данным компании «Россети», около 300 тыс. человек остались без света. Порывы ветра достигали 38 м/с.

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Опасные погодные явления наблюдались в Кемеровской, Красноярской, Новосибирской и Омской областях, на Алтае и в Хакасии. МЧС просит жителей не выходить на улицу. Ветром срывало крыши не только частных, но и многоквартирных домов.

В Новокузнецке, по словам мэра Сергея Кузнецова, с ураганом подобной силы не сталкивались с 1978 года. Стихия повредила линии электропередачи, из-за чего во многих районах города пропал свет и вода, на дорогах остановились трамваи и троллейбусы. Упавшие деревья повредили десятки машин. Двое пассажиров одного из автомобиля в итоге погибли. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Возле одного из торговых центров ветром сорвало большой рекламный щит, который упал на женщину. Сейчас она, как пишут местные СМИ, в реанимации. При этом оповещений о приближающемся урагане не было, рассказал “Ъ FM” житель Новокузнецка Дмитрий:

«С утра сильные порывы ветра привели к тому, что деревья вырывало с корнем, они ломались, падали на машины. Коммунальные службы начали уже работу по ликвидации последствий стихии.

Между тем никаких СМС-оповещений на телефон не приходило. Они стали поступать уже после того, как поднялся сильнейший ветер. Если бы людей предупредили заранее, может быть, кто-то успел отогнать автомобили в безопасное место, жители бы реже выходили на улицы, проявили бдительность».

В Красноярске ураган сорвал кровлю со школы и нежилого здания. Жителей предупреждали об опасности с помощью громкоговорителей, власти просили горожан не паниковать и подготовить запас продуктов и воды на два-три дня, а также фонари и свечи.

В Красноярском крае стихия бушевала несколько часов, рассказал корреспондент регионального телеканала ТВК Сергей Григорьев: «Для нашего региона это аномалия, об этом писали синоптики. Все началось до полудня. Сначала непогода прокатилась по южным районам, потом дошла до центра, до Красноярска.

Сильный ветер сносил крыши и заборы. В самом Красноярске случились повсеместные отключения света. Было жутковато.

Несколько раз по всему городу включалась система оповещения, выли сирены. Людей предупреждали, что лучше с улицы уйти, а если уж они оказались вне дома, то стоит избегать шатких конструкций. Стихия продлилась три-четыре часа».

В Алтайском крае и Барнауле в связи с ураганным ветром также введены ограничения на работу самолетов и поездов.

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Александр Рассохин, Ульяна Горелова