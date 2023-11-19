Спецборт МЧС доставил в Москву четвертую группу эвакуированных из Газы россиян

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Спецборт со 120 гражданами России приземлился в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба МЧС.

Часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам, сообщила пресс-служба. Это четвертая группа россиян, которых эвакуировали из сектора Газа. Всего в Россию прибыли 408 граждан РФ. В Египте перелета ожидают еще 136 человек, сообщает ТАСС.

Как заявили в МЧС, с учетом членов семей эвакуированных россиян в РФ за неделю прибыло более 550 человек, среди них 230 — дети. Первая группа россиян покинула анклав 12 ноября.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Эрдни Кагалтынов