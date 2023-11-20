Система СКА дала результат

Хоккеисты СКА одержали пятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв в Ярославле «Локомотив» со счетом 2:1. Под занавес матча случился скандальный эпизод: судьи отменили гол хозяев, который те забили буквально с финальной сиреной. Это уже второй случай, когда СКА пропускает шайбу после вбрасывания в своей зоне за секунду до окончания третьего периода. Но «клякса» не испортила общего впечатления от победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

СКА очень успешно играет в середине ноября — серии в пять побед у него еще не было. Интересно, что все началось с памятного матча с «Трактором», когда фанаты СКА вывесили на своей трибуне Ледового дворца баннер «Система не работает». Игра завершилась победой петербуржцев 4:3 в овертайме. Попытки корреспондента “Ъ” выяснить, работает система СКА или не работает, натолкнулись на нервную реакцию главного тренера команды Романа Ротенберга. Он явно переживал, что собственные болельщики, образно говоря, «воткнули нож в спину». Тренер СКА, часто упоминающий слово «система», вообще не терпит никакого негатива вокруг команды — говорит, что он мешает привлекать спонсоров.

На тот момент, правда, СКА давал повод нервничать поклонникам и сам создавал вокруг себя негатив: команда в основном проигрывала. После победы над «Трактором» и шумного обсуждения на просторах СМИ и интернета темы «системы Ротенберга», сопровождавшегося саркастическими комментариями поклонников хоккея, которые не любят ни богатый СКА, ни самого Ротенберга, последовала победная серия армейцев. СКА сначала обыграл дома «Нефтехимик» 4:2. Правда, этой победы никто не заметил, потому что в тот же день в Петербурге играл «Зенит» с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу. Но главное — в копилку армейской команды упали очки, которых ей по осени недоставало.

Дальше последовали успешные игры уже в гостях — против «Ак Барса» и «Северстали». Казанцев СКА обыграл на их площадке со счетом 4:2. Причем преимущество гостей было полным: «Ак Барс» подолгу не мог забрать шайбу, даже когда команды играли в равных составах. Впрочем, команда из Казани угодила на тот момент в «яму» (их не избежал ни один клуб КХЛ) и проиграла не только СКА. Дальше петербуржцы взяли два очка в Череповце, где им противостояла «Северсталь». Эта победа получилась наиболее уверенной — 5:2.

Набрав такой ход, армейцы приехали в Ярославль, где их ждал «Локомотив», один из лидеров Западной конференции. В этой игре было заброшено всего три шайбы: «Локо» славится умением организовать крепкую оборону. Гости дважды вели в счете: сначала после броска Валентина Зыкова, затем в большинстве отличился Александр Гальченюк, завершивший красивую комбинацию. Драматические события разыгрались на последних секундах встречи, когда хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, стремясь сравнять счет. За секунду до финальной сирены их защитник Рушан Рафиков отправил шайбу в ворота СКА после выигранного игроком «Локомотива» вбрасывания. Однако судьи почти сразу отменили гол — из-за нарушения процедуры вбрасывания. Счет на табло в пользу СКА сохранился.

Развязка дуэли еще долго обсуждалась игроками, тренерами, болельщиками. Наставник «Локомотива» Игорь Никитин назвал все произошедшее «порнобизнесом». Роман Ротенберг сказал на пресс-конференции, что никакого скандального эпизода не было, так судья сразу поднял руку, дав понять, что нарушены правила. У СКА недавно уже была такая же «черная» концовка в матче со «Спартаком»: тогда соперники вырвали победу на последней секунде, выиграв вбрасывания в зоне армейцев (3:2). Казалось, повторить ее невозможно. Но игра с «Локо» подарила «ремейк» — с той лишь разницей, что гол в ворота СКА не засчитали. Победная серия петербуржцев в чемпионате КХЛ последовала как раз после проигрыша «Спартаку».

В понедельник, 20 ноября, СКА принимает на своей площадке ЦСКА — команду, которая выиграла два последних Кубка Гагарина.

Кирилл Легков