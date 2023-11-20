«АМ Материалс» хочет склеить Шушары

ООО «АМ Материалс» весной 2024 года откроет в Шушарах площадку по выпуску самоклеящихся этикеток, гибкой упаковки и смежных товаров мощностью 7 млн кв. м в год. Эксперты оценивают проект в 400–800 млн рублей, отмечая, что производство вряд ли будет простаивать и быстро выйдет проектную мощность, но глобально на рынок не повлияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ноябре Госстройнадзор выдал разрешение на строительство производственного здания площадью 15 377 кв. м под типографию в промзоне в Шушарах. Застройщиком выступит московское ООО «АМ Материалс». Сейчас на объекте проводят земляные работы, пояснили «Ъ-СПб» в компании.

Рядом на 3-м Бадаевском проезде, дом 10/1, у компании уже построено здание площадью 13 375 кв. м, в котором весной 2024 года планируется запустить производство самоклеящихся этикеток, гибкой рулонной упаковки с флексографической печатью и других сопутствующих товаров.

Среди потенциальных заказчиков — российские компании, в том числе те, которые ранее являлись дочерними фирмами транснациональных компаний Henkel, Oriflame, Carlsberg, но в силу обстоятельств сменили собственников. В приоритете — пищевая промышленность, косметика, парфюмерия.

Типография планирует выпускать 7 млн кв. м этикеток и смежной продукции в год. Предполагаемая численность рабочих мест — около 100 человек. Инвестиции в проект компания не раскрывает.

Застройщик уточнил, что также рассматривает возможность сдавать часть площадей здания в аренду компаниям-партнерам, занимающимся выпуском полиграфической продукции. К такому решению руководство пришло после нарушения кооперационных связей с европейскими поставщиками.

Ранее «АМ Материалс» осуществляла прямые поставки из Европы, порезку и оптовые продажи самоклеящихся материалов Fasson (производства Avery Dennison), а также предлагала краски для флексографической, высокой и трафаретной печати, лаки и разнообразные добавки производства компании Flint Group для узкорулонных печатных машин. После ухода иностранных поставщиков с российского рынка в 2022 году фирма переориентировалась на сырьевой рынок азиатских стран. На данный момент «АМ Материалс» частично производит сырье на своей площадке в Подмосковье (Подольск), частично закупает в Китае.

В компании отметили, что сегодня не видят негативных тенденций в развитии рынка самоклеящихся материалов и гибкой упаковки.

«Есть разрывы кооперационных связей с компаниями, которые поставляли оборудование и материалы, но мы нашли им замену. Логистический провал с иностранными поставками мы нивелировали запасами, которые у нас были, поэтому для конечного потребителя санкционный сбой прошел практически незамеченным»,— уточнили в «АМ Материалс».

Опрошенные «Ъ-СПб» участники рынка в целом считают отрасль стабильной, отмечая, что сейчас на рынке самоклеящихся этикеток присутствует 90% всего сырья, которое было доступно до санкций 2022 года. Этому поспособствовал рост количества компаний-поставщиков, которые за год сумели наладить связи с Китаем.

По данным Торгово-промышленной палаты РФ, за январь — октябрь 2021–2023 годов Китай нарастил поставки в РФ самоклеящихся материалов с 1,4 тыс. тонн до 31,5 тыс. тонн соответственно. В то же время ЕС снизил поставки сырья с 32,8 тыс. тонн в 2021 году до 3,7 тыс. тонн в 2023 году. По долям рынка на январь — апрель 2023 года Китай охватывает 76% поставок сырья для самоклеящихся этикеток, ЕС — 9%, другие страны — 15%.

Собеседники «Ъ-СПб» отметили, что в начале сентября текущего года в Петербурге наблюдалось сезонное падение количества заказов.

Также ощущается влияние «прыгающего» курса валют, который может меняться несколько раз, пока товар более месяца едет из Китая.

По мнению ведущего консультанта департамента консалтинга Института проблем предпринимательства Евгения Гуляева, примерный минимальный размер инвестиций в производство «АМ Материалс» в Шушарах мог составить не менее 400 млн рублей.

«Верхнюю планку определить сложно, но я бы сказал, что не более миллиарда рублей. Вероятнее всего, это капитальные вложения. Среди основных статей расходов отмечу оборудование, логистику, доставку, пусконаладку оборудования, затраты на строительство, затраты на проектные и инженерные работы и оснащение»,— предполагает господин Гуляев.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что в запуск площадки могло быть инвестировано примерно от 700 до 800 млн рублей. При этом до 60–70% средств на строительство и оснащение проекта компания могла взять в качестве инвестиционного займа.

«С такими параметрами производства игрок будет не локальный, учитывая, что среди "якорных" потребителей продукции — массовые бренды, имеющие общероссийскую популярность, завод, очевидно, не будет простаивать и очень быстро выйдет на проектную мощность. Однако на рынок самоклеящихся этикеток Петербурга глобально запуск данного производства повлиять не сможет, так как большая часть продукции, скорее всего, уже законтрактована крупными производителями продовольствия»,— подытожил господин Жарский.

Владимир Колодчук