Блогер Чекалина и ее муж погасили задолженность в 500 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин выплатили налоговой инспекции 500 млн руб., чем полностью погасили задолженность перед государством, сообщил ТАСС адвокат супружеской пары Константин Третьяков. Сейчас Валерия и Артем Чекалины проходят обвиняемыми по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн руб. (из ранее уплаченных 311 млн руб. часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн руб., в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф»,— рассказал юрист. В комментарии «РИА Новости» он уточнил, что со счетов супругов Чекалиных уже снят арест.

С марта 2023 года и по настоящее время в отношении Валерии и Артема Чекалиных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Супругам нельзя использовать какие-либо средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и соучастниками.

Валерия и Артем Чекалины фигурируют в качестве обвиняемых в двух уголовных делах. Одно из них связано с неуплатой налогов с продажи фитнес-марафонов на 311 млн руб. По версии следствия, Валерия Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимые 150 млн руб. в год. Второе дело связано с отмыванием средств в особо крупном размере. Следственный комитет утверждает, что в 2021 году Валерия Чекалина с мужем легализовали более 130 млн руб., купив на эти деньги доллары. Расследование уголовных дел занимается Центральный аппарат СКР.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Блогерам Чекалиным запретили выход в интернет».

Александр Кислов