В Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».
Переговоры продлятся два дня — 10 и 11 ноября. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Перед переговорами с Россией Украина встретилась с представителями Европы и НАТО, а также Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить позиции и координировать шаги перед следующим этапом переговоров.