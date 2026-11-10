Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
МирПереговоры

В Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».
Переговоры продлятся два дня — 10 и 11 ноября. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Что известно перед переговорами России, Украины и США в Абу-Даби

Читать далее
Перед переговорами с Россией Украина встретилась с представителями Европы и НАТО, а также Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить позиции и координировать шаги перед следующим этапом переговоров.

Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters