Лукашенко в Москве встретится с Путиным и посетит саммит ОДКБ
Президент Белоруссии Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня он встретится с президентом Владимиром Путиным, а завтра выступит на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития Организации»,— указано в публикации. На мероприятии ожидается подписание документов, в том числе итоговой декларации Совета коллективной безопасности и антитеррористической стратегии до 2030 года.
Повестка встречи президентов России и Белоруссии не раскрывается. Последний раз Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в августе. Они обсуждали экономику, инвестиции и проблемы безопасности.