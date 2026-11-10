Лукашенко в Москве встретится с Путиным и посетит саммит ОДКБ

«В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития Организации»,— указано в публикации. На мероприятии ожидается подписание документов, в том числе итоговой декларации Совета коллективной безопасности и антитеррористической стратегии до 2030 года.