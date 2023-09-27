ФНС обязала блогера Лерчек выплатить штраф в 124 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить штраф в размере 124 млн руб. за неуплату налога в размере 311 млн руб. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РИА Новости» и Business FM.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Восемнадцатого сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и все оплатят»,— сообщил источник «РИА Новости». Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент госпожа Чекалина не может сделать этого, так как все счета ее семьи заблокированы в рамках уголовного дела.

Источник Business FM сообщил, что решение назначить Валерии Чекалиной штраф налоговая служба приняла 18 сентября. «Для того чтобы выплатить штраф и пени, Чекалины 21 сентября подали ходатайство в Следственный комитет России о разблокировке их счетов. Мы рассчитываем, что это будет сделано в ближайшее время»,— рассказал изданию адвокат блогера Константин Третьяков. Общая стоимость арестованного имущества, по словам адвоката, составляет 2 млрд руб.

«РИА Новости» господин Третьяков сказал, что ФНС не стала учитывать смягчающие обстоятельства и выписала блогеру максимальный штраф в размере 40% от суммы невыплаченных налогов. При добровольной выплате недоимки, совершении правонарушения впервые, наличии многодетной семьи, занятиях благотворительностью и признании вины штраф, согласно закону, может быть снижен до 20%. По словам адвоката, у госпожи Чекалиной это первое нарушение закона, она имеет статус многодетной матери и занимается благотворительностью.

В марте на блогера и ее мужа Артема Чекалина возбудили два уголовных дела. Первое связано с неуплатой налогов с продажи фитнес-марафонов на 311 млн руб. По версии следствия, госпожа Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали допустимые 150 млн руб. в год.

Второе дело связано с отмыванием средств в особо крупном размере. Следственный комитет утверждает, что в 2021 году госпожа Чекалина с мужем легализовали более 130 млн руб., купив на эти деньги доллары. Так, по версии СК, они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». С 16 марта Чекалины находятся под запретом определенных действий: им нельзя использовать какие-либо средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и соучастниками.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Блогерам Чекалиным запретили выход в интернет».

Петр Бузлаев