Минкульт не выдал прокатное удостоверение снимавшемуся в Тамбове фильму «Брат 3»

Министерство культуры РФ пока не выдало прокатное удостоверение для показа фильма «Брат 3», действие которого частично происходит в Тамбове и который также снимался в этом городе. Об этом сообщил глава прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

По его словам, премьерные показы в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были пройти 18 и 22 ноября, уже отменены. «В Тамбове пока перестали продавать билеты, но и там, наверное, все отменится», — написал господин Пастернак у себя в Telegram-канале.

В Тамбове премьера запланирована на 20 ноября. В кинопрокат фильм предполагалось выпустить 23 ноября.

По данным продюсера, в Москве на премьеру было продано 700 билетов, в Санкт-Петербурге «попросили дополнительный показ», а в Тамбове — больше 400.

Владислав Пастернак рассказал «Национальной службе новостей», что «некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения». «Речь идет не об отмене проката, а о переносе даты. Такие случаи уже имели место быть, закон есть закон. Не хотелось бы, чтобы сложилось ощущение, будто нам кто-то намеренно чинил препятствия», — заявил продюсер.

Режиссер Валерий Переверзев уточнил РИА «Новости», что в понедельник 20 ноября может быть принято решение о выдаче прокатного удостоверения, и «и тогда не отменится премьера в Тамбове». «Со мной был телефонный разговор с людьми, которые курируют это в Минкульте. На бытовом уровне разговор, что, зачем тебе такое название, смени название. На что я отвечаю, что я не нарушаю закон Российской Федерации, назвав фильм "Брат 3"… Соответственно вопрос только на бытовом уровне по поводу названия», — добавил агентству господин Переверзев.

Фильм никак не связан с дилогией Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Он состоит из нескольких новелл, которые каким-то образом должны быть связаны друг с другом. В частности, в одной из них речь идет о живущей в Тамбове генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника. Этот выбор не одобряет отец. В свою очередь, у него есть близнец, который возглавляет преступную группировку. Роли братьев исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, получившие известность как Электроник и Сыроежкин из советского фильма «Приключения Электроника».

Подробнее о тамбовском фильме читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Электроник" оказался третьим "Братом"».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте