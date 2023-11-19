Депутат Журавлев призвал дать гражданство всем желающим воевать за РФ украинцам

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил предоставить российское гражданство и выплаты от государства всем бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовы перейти на сторону РФ. С такой инициативой он выступил на фоне сообщений о переходе на российскую сторону украинского летчика Алексея Воеводы, который прилетел в Россию на боевом самолете.

«Если украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство. Нужно их, наоборот, стимулировать к этому делу. Чем больше перейдут на нашу сторону, тем меньше вероятности, что погибнут наши бойцы»,— сказал парламентарий в интервью изданию News.ru.

18 ноября российское государственное агентство ТАСС сообщило, что летчик ВСУ Алексей Воевода перешел на сторону России. Агентство сослалось на самого господина Воеводу. Он заявил, что сейчас консультируется с ФСБ.

ТАСС назвало летчика автором Telegram-канала «Воевода». На канале он утверждает, что организовал побег вместе с военным блогером Кириллом Федоровым. По его словам, летчик смог долететь до подконтрольной России территории на угнанном Су-27. Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что летчик-перебежчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала боевых действий на Украине. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал сообщение ТАСС о переходе летчика украинских вооруженных сил на сторону России «информационно-психологической операцией» (ИПСО) РФ,

Александр Кислов