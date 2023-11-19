Южноамериканский нефтедобытчик сменил акционера в пермском проекте

Учрежденное в Перми летом эквадорской Totisa ООО «Тотиса Ру» стало владельцем 50% нефтедобывающего предприятия ООО «Пермтотинефть», которое базируется в Осе. Об этом свидетельствуют изменения в «СПАРК-Интерфакс», внесенные в ЕГРЮЛ 16 ноября. Прежде доля была записана на зарубежной компании АО «Тотиса Холдингс С. А.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как предполагали эксперты «Ъ-Прикамье», новое юрлицо Totisa, зарегистрированное в РФ, необходимо, чтобы получать дивиденды «Пермтотинефти». Сейчас у компании, как у любого инвестора из-за рубежа, есть с этим сложности из-за санкций. Теперь вместо эквадорской компании 50% долей «Пермтотинефть» стала владеть дочерняя «Тотиса.Ру», являющаяся российский юрлицом.

ООО «Тотиса Ру» с уставным капиталом 10 тыс. руб. было учреждено в Перми 16 июня. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственный владелец и генеральный директор общества — президент АО «Тотиса Холдингс С. А.» Алехандро Пеняфиель. Среди видов деятельности новой компании указаны деятельность головных офисов, холдинговых компаний, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Местом регистрации ООО «Тотиса Ру» значится офис в административном здании на Советской ул., 46. По этому же адресу зарегистрирована другая компания господина Пеняфиеля — учрежденное в 2015 году ООО «МТИ-Сервис», которое специализируется на ремонте электронного и оптического оборудования.

Totisa была одним из крупнейших нефтетрейдеров в Эквадоре. В советское время холдинг сотрудничал с российской внешнеторговой компанией «Союзэкспортнефть». Позже у президента Totisa возникла идея создать в России совместное с местным инвестором нефтедобывающее предприятие. В 1992 году Totisa совместно со структурами ЛУКОЙЛа создала такое предприятие — ООО «Пермтотинефть».

«Пермтотинефть» базируется в Осинском районе Пермского края. Ее учредителями в равных долях выступают «ЛУКОЙЛ-Пермь» и АО «Тотиса Холдингс С. А.». По данным сводного госреестра Росгеолфонда, у «Пермтотинефти» есть две действующие лицензии на разведку и добычу УВС: на Гарюшкинском и Туринском месторождениях. Лицензия на разработку Гарюшкинского месторождения действительна до 2037 года, на пользование недрами Туринского — до 2039-го. Выручка ООО «Пермтотинефть» в 2022 году — 7,1 млрд руб., чистая прибыль — 713,4 млн руб.