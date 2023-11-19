Умерла советская актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцова

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, известная по роли в спектакле «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева, умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

В президентском некрологе отмечается, что актриса скончалась «после продолжительной болезни». Дата прощания с ней пока не называется.

«Такие профессионалы, как она, являются достоянием страны, гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям»,— отметил киргизский президент.

Татьяна Стрельцова с 1970-х годов жила в Бишкеке и служила в Киргизском русском театре драмы, она имеет звание Народной артистки Киргизии (им актриса была награждена в 1996 году).

За свою актерскую карьеру она играла в постановках «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов» по произведениям Бориса Васильева, Александра Грибоедова, Михаила Булгакова и Александра Пушкина. Наиболее запомнилась театральным зрителям она по роли Гали Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие».

Александр Кислов