Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умерла советская актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцова

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, известная по роли в спектакле «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева, умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

В президентском некрологе отмечается, что актриса скончалась «после продолжительной болезни». Дата прощания с ней пока не называется.

«Такие профессионалы, как она, являются достоянием страны, гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям»,— отметил киргизский президент.

Татьяна Стрельцова с 1970-х годов жила в Бишкеке и служила в Киргизском русском театре драмы, она имеет звание Народной артистки Киргизии (им актриса была награждена в 1996 году).

За свою актерскую карьеру она играла в постановках «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов» по произведениям Бориса Васильева, Александра Грибоедова, Михаила Булгакова и Александра Пушкина. Наиболее запомнилась театральным зрителям она по роли Гали Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...