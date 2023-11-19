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Новосибирский волейбольный «Локомотив» в трех партиях разобрался с «Зенитом»

Новосибирский «Локомотив» одержал сухую победу над петербургским «Зенитом» в матче Суперлиги по волейболу среди мужских команд. Железнодорожники оказались сильнее, выиграв три партии (25:23, 25:13, 25:23).

В пресс-службе новосибирского клуба рассказали, что диагональный Илья Казаченков стал самым результативным игроком встречи – на его счету 19 очков. За ним следом идут блокирующие Ильяс Куркаев (13 очков, из них 2 эйса), 12 очков на счету блокирующего Дмитрия Лызика (также 2 эйса). Доигровщик Омар Курбанов набрал 11 очков (тоже 2 подачи навылет).

Следующий матч пройдет на «Локомотив Арене» 22 ноября. Соперником железнодорожников станет клуб «Белогорье» из Белгорода.

Илья Николаев

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