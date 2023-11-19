«Мисс Вселенной» стала представительница Никарагуа

Победительницей 72-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, представляющая Никарагуа. Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.

Конкурс «Мисс Вселенная» прошел в Никарагуа. На него приехали представительницы 84 стран, от России — 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Ей не удалось попасть в десятку лучших по итогам конкурса. Следующая «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике.

Эрдни Кагалтынов