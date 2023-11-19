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«Мисс Вселенной» стала представительница Никарагуа

Победительницей 72-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, представляющая Никарагуа. Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд.

Конкурс «Мисс Вселенная» прошел в Никарагуа. На него приехали представительницы 84 стран, от России — 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Ей не удалось попасть в десятку лучших по итогам конкурса. Следующая «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

«Мисс Вселенная-2023» — фотогалерея

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Представительница Перу Камила Эскриптенс

Представительница Перу Камила Эскриптенс

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Франции Диана Лейр

Представительница Франции Диана Лейр

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница России Маргарита Голубева

Представительница России Маргарита Голубева

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Доминиканской Республики Мариана Даунинг

Представительница Доминиканской Республики Мариана Даунинг

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Швейцарии Лорена Сантен

Представительница Швейцарии Лорена Сантен

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Канады Мэдисон Квалтин

Представительница Канады Мэдисон Квалтин

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Филиппин Мишель Ди

Представительница Филиппин Мишель Ди

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница США Ноэлия Фойгт

Представительница США Ноэлия Фойгт

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Мексики Мелисса Флорес

Представительница Мексики Мелисса Флорес

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Кюрасао Ким Россен

Представительница Кюрасао Ким Россен

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Венесуэлы Диана Сильва

Представительница Венесуэлы Диана Сильва

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Индии Швета Шарда

Представительница Индии Швета Шарда

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Украины Ангелина Усанова

Представительница Украины Ангелина Усанова

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Нидерландов Рикки Колле

Представительница Нидерландов Рикки Колле

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Сальвадора Изабелла Гарсия-Мансо

Представительница Сальвадора Изабелла Гарсия-Мансо

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Ливана Майя Абу Эль Хосн

Представительница Ливана Майя Абу Эль Хосн

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Таиланда Антония Порсилд

Представительница Таиланда Антония Порсилд

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Бразилии Мария Брешане

Представительница Бразилии Мария Брешане

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Германии Хелена Бляйхер

Представительница Германии Хелена Бляйхер

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Болгарии Юлия Павликова

Представительница Болгарии Юлия Павликова

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Пуэрто-Рико Карла Гуилфу

Представительница Пуэрто-Рико Карла Гуилфу

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Тринидада и Тобаго Фейт Гиллезо

Представительница Тринидада и Тобаго Фейт Гиллезо

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Словакии Кинга Пухова

Представительница Словакии Кинга Пухова

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Пакистана Эрика Робин

Представительница Пакистана Эрика Робин

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Намибии Джамила Уирас

Представительница Намибии Джамила Уирас

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Нигерии Митчел Ихезуэ

Представительница Нигерии Митчел Ихезуэ

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Дании Николин Уренхольт Хансен

Представительница Дании Николин Уренхольт Хансен

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Анголы Ана Барбара Коимбра

Представительница Анголы Ана Барбара Коимбра

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Греции Мариелия Залуми

Представительница Греции Мариелия Залуми

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Эквадора Делари Стофферс

Представительница Эквадора Делари Стофферс

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Италии Кармен Панепинто

Представительница Италии Кармен Панепинто

Фото: Moises Castillo / AP

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Представительница Перу Камила Эскриптенс

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Франции Диана Лейр

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница России Маргарита Голубева

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Доминиканской Республики Мариана Даунинг

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Швейцарии Лорена Сантен

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Канады Мэдисон Квалтин

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Филиппин Мишель Ди

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница США Ноэлия Фойгт

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Мексики Мелисса Флорес

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Кюрасао Ким Россен

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Венесуэлы Диана Сильва

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Индии Швета Шарда

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Украины Ангелина Усанова

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Нидерландов Рикки Колле

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Сальвадора Изабелла Гарсия-Мансо

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Ливана Майя Абу Эль Хосн

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Таиланда Антония Порсилд

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Бразилии Мария Брешане

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Германии Хелена Бляйхер

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Болгарии Юлия Павликова

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Пуэрто-Рико Карла Гуилфу

Фото: Moises Castillo / AP

Представительница Тринидада и Тобаго Фейт Гиллезо

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Словакии Кинга Пухова

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Пакистана Эрика Робин

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Намибии Джамила Уирас

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Нигерии Митчел Ихезуэ

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Дании Николин Уренхольт Хансен

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Анголы Ана Барбара Коимбра

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Греции Мариелия Залуми

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Эквадора Делари Стофферс

Фото: Reuters / Jose Cabezas

Представительница Италии Кармен Панепинто

Фото: Moises Castillo / AP

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