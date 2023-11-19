«Известия»: обломки сбитого в Подмосковье БПЛА упали на Горьковское шоссе

Обломки беспилотника, сбитого над Богородским городским округом в Московской области, предположительно, упали на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев. По данным сервиса «Яндекс Карты», в этом районе сейчас пробка.

Telegram-канал Mash утверждает, что, по предварительной информации, обломки задели одну из машин. Telegram-канал Shot утверждает, что обломки упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино, автомобили не пострадали. Shot со ссылкой на подписчика сообщает, что дорогу на месте падения перекрыли.

Ранее сегодня, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА над Богородским городским округом. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, на месте работают экстренные службы, сообщил он. Министерство обороны России уточнило, что беспилотник был сбит в 01:00 мск.

Эрдни Кагалтынов