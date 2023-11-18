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Коммерсантъ FM
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В Калининградской области задержали женщину за попытку поджечь военкомат

Правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в попытке поджечь военкомат в городе Советске Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Сегодня, 18 ноября, Telegram-каналы Shot и Mash опубликовали видео, на котором женщина бросает в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. При этом она разговаривала с кем-то по видеосвязи. Ее имя и возраст не уточняются.

Лусине Баласян

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