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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Актер Александринского театра Иосиф Кошелевич, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», умер вчера, 17 ноября, в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Иосиф Кошелевич

Иосиф Кошелевич

Фото: Архив Александрийского театра

Иосиф Кошелевич

Фото: Архив Александрийского театра

«17 ноября на 75-м году жизни скончался Иосиф Кошелевич»,— говорится в сообщении. Причина смерти не называется. О дате прощания сообщат позже.

Иосиф Кошелевич родился в 1949 году. Окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина. Служил в бакинском Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, где был одним из ведущих актеров. С 1989 года играл на сцене Государственного академического театра драмы имени Пушкина (в дальнейшем — Александринского). Проработал в этом театре 35 лет.

Иосиф Кошелевич дебютировал в кино в 1970 году. Помимо «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы», он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Комедия строгого режима», «Империя под ударом», «Брежнев», «Опера», «Невский», «Литейный».

Анастасия Ларина

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