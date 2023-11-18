Более 6,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска выполняют задачи в зоне СВО

Боевые задачи в зоне спецоперации выполняют почти 6,6 тысяч казаков Кубанского казачьего войска в составе воинских частей и добровольческих отрядов. Об этом сообщил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Как отметил господин Власов, более 900 казаков заслужили государственные и краевые награды. При этом кубанские казаки принимают участие в боевых действиях на всех направлениях СВО.

Как сообщают «Кубанские новости», недавно заместитель войскового атамана Александр Слипченко доставил гуманитарную помощь добровольческим отрядам на Запорожском направлении. Добровольцам привезли сухпайки, амуницию, портативные рации, походные печи и другое важное на передовой имущество и оборудование.

Андрей Николаев

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