Россия готова заплатить взнос в WADA после определения формулы финансирования

В Министерстве спорта РФ сообщили, что не отказываются от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готовы осуществить его до конца 2023 года в случае определения универсальной формулы финансирования.

«Сейчас отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA. В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый регион самостоятельно определяет порядок осуществления выплат (в расчете от годового бюджета WADA: Африка — 0,5%, Америка — 29%, Европа — 47,5%, Азия — 20,46%, Океания — 2,54%)»,— говорится в официальном Telegram-канале министерства.

Ведомство сочло несправедливым то, что Россия должна выплачивать такой же взнос, как государства—члены Совета Европы, хотя из этой организации РФ была исключена. В случае если WADA предложит Минспорту России альтернативные варианты по размеру и формуле выплаты взноса, министерство готово перечислить деньги на счет агентства.

По данным ТАСС, по нынешним правилам Россия должна выплатить WADA взнос в размере $1,2 млн, а в Министерстве спорта уверены, что в случае изменения формулы взноса его размер уменьшится.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) находится под санкциями. В 2015 году WADA лишило организацию статуса соответствия за многочисленные допинговые нарушения. Восстановиться получилось только к сентябрю 2018 года, однако на следующий год санкции в отношении РУСАДА были введены вновь. В мае 2023 года исполком WADA подтвердил, что восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство не планируется, однако обязанность платить взносы у РФ сохраняется.

Александр Кислов