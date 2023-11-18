Краснодар и Сочи вошли в топ-3 популярных городов для жизни зимой

Лидеры внутренней зимней релокации традиционно расположены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав сервисы онлайн-бронирования и обезличенные данные абонентов на юге России.

Краснодар, Краснодарский край

Первое место получила столица Краснодарского края. Город, где даже в январе часто царит теплая погода. Новый год здесь можно встретить в легком пальто, а зимние каникулы школьники проводят не на снежных горках, а катаясь на велосипедах. Краснодар географически близок как к курортам черноморского побережья, так и к горам Кавказа.

Большинство путешественников здесь из Москвы, Ставрополя и Волгограда. За 2023 год интернет-трафик абонентов в Краснодаре составил около 82 тысяч ТБ. Такого количества использованных данных хватит, чтобы скачать 48 миллионов экземпляров «Красной книги Краснодарского края».

Сочи, Краснодарский край

На втором месте – город с мягким климатом без резкой смены погоды и низких температур. В Сочи не бывает лютого холода и даже зимой можно любоваться экзотическими растениями и есть свежие фрукты. Еще один плюс этого города – пейзаж и инфраструктура. Здесь уникальное сочетание моря и гор, а новые олимпийские объекты соседствуют с исторической архитектурой. Круглогодичный курорт с каждым годом все больше привлекает не только туристов, но и новых жителей.

Чаще в Сочи приезжают горожане из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. За этот год интернет-трафик абонентов МегаФона на курорте составил более 30 тысяч ТБ. Этого хватит, чтобы 7,5 тысяч лет безостановочно показывать фильм «Чебурашка», снятый на черноморском побережье.

Минеральные Воды, Ставропольский край

Третье место у города, ставшего центральной транспортной артерией кавказских регионов. Именно здесь работает самый большой аэропорт в СКФО. Население города – 70 тысяч человек, солнечным зимним утром каждый из них видит снежные шапки Эльбруса. Местным жителям здесь доступна лечебная минеральная вода, а известные курорты Пятигорск и Кисловодск расположены в 20 минутах езды. Считается, что в Минеральных Водах даже воздух лечебный, так как находящиеся в нем микроэлементы положительно действуют на органы дыхания.

Чаще остальных сюда приезжают жители Москвы, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря новому телеком-оборудованию МегаФона, построенному в этом году, скорость мобильного интернета в городе выросла на 10%, а «накачали» за 10 месяцев здесь более 5 тысяч ТБ данных. Такого количества данных хватит, чтобы каждый житель города посмотрел фильм «Двенадцать стульев» по двадцать тысяч раз.

«Мы развиваем сеть в регионе, чтобы предоставлять высокое качество услуг связи для жителей и туристов. При планировании инфраструктуры инженеры опираются на анализ больших данных по абонентской активности. С начала года построено и модернизировано более 235 телеком-объектов. Изменения коснулись как малых, так и больших населенных пунктов края. Загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах удобно, быстро и легко», – комментирует Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Результаты постоянных улучшений сети отразились в исследовании международной компании Ookla®, которое проводилось в третьем квартале 2023 года. В столице края по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель медианной скорости скачивания данных — 23,16 Мбит/с. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах.

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