IBM не будет размещать рекламу в X из-за недостаточной борьбы с нацизмом

Корпорация IBM приостановила размещение рекламы в X (бывший Twitter) из-за того, что сервис, по ее мнению, недостаточно делает для борьбы с нацистскими, антисемитскими и другими подобными постами, а реклама крупных корпораций может оказаться в ленте пользователей рядом с такими постами. Об этом IBM сообщила американским СМИ вчера, 16 ноября.

«У IBM нулевая терпимость к разжиганию ненависти и дискриминации, так что мы немедленно прекратили размещение рекламы в X до тех пор, пока не расследуем эту абсолютно недопустимую ситуацию»,— отметили в компании.

Заявление IBM было сделано после того, как некоммерческая организация Media Matters for America опубликовала собственное расследование о ситуации в Х. В нем говорится, что сервис не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере, а его цитаты оформляются как вдохновляющие высказывания.

Также в социальной сети публикуются позитивные мемы о национал-социализме, отрицается Холокост и т. д. Media Matters for America также заметила, что в X рядом с такими постами может оказаться реклама крупных корпораций, в том числе IBM, Apple, Oracle. Американская Антидиффамационная лига также в последнее время критиковала X и ее владельца Илона Маска за недостаточную борьбу сервиса с антисемитизмом.

Генеральный директор X Линда Яккарино написала, что сервис ясно высказался о своем стремлении бороться с антисемитизмом и дискриминацией. Однако многие бренды все равно стали сокращать расходы на рекламу в Twitter почти сразу после покупки его господином Маском в октябре прошлого года. Как ранее сообщало Reuters, в октябре рекламная выручка X снизилась на 55% в сравнении с тем же месяцем 2022-го.

Яна Рождественская