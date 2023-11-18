Десять лет без откатов

Как стало известно “Ъ”, гособвинение потребовало приговорить к десятилетнему сроку бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину. Она обвиняется СКР в получении взяток на сумму почти 67 млн руб. от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». Госпоже Лалетиной также грозит штраф на сумму более 200 млн руб., трехкратный размеру инкриминированных ей взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Услуги Аллы Лалетиной оплачивала оборонка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Услуги Аллы Лалетиной оплачивала оборонка

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд Москвы с июля прошлого года рассматривает материалы уголовного дела в отношении бывшей главы юридического департамента «Ростеха» Аллы Лалетиной. По данным “Ъ”, на днях, выступая в прениях сторон, представитель Генпрокуратуры отметил, что в ходе судебного следствия вина госпожи Лалетиной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) была полностью доказана. В связи с этим гособвинитель потребовала приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима. Также, по мнению прокурора, на Аллу Лалетину должен быть наложен штраф, равный трехкратной сумме взяток, которая ей инкриминируется. В случае удовлетворения этого требования подсудимая обязана будет выплатить 200,4 млн руб.

Защита бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха», в свою очередь, попросила суд оправдать свою подзащитную.

Напомним, что расследование СКР обстоятельств получения взяток высокопоставленной сотрудницей госкорпорации началось еще в мае 2021 года. Причем к моменту начала расследования, обеспечивала которое служба экономической безопасности ФСБ, Алла Лалетина уже была фигуранткой другого дела (слушается в суде), связанного с трудоустройством «мертвых душ» на АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ). Это предприятие производит головные части ракет «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня.

Сразу после предъявления нового обвинения фигурантке была ужесточена мера пресечения. После нескольких месяцев домашнего ареста, который экс-директор департамента «Ростеха» отбывала в своем особняке в подмосковной Жуковке, она по решению суда была отправлена в СИЗО. Мера пресечения для фигурантки с тех пор не изменилась.

В материалах дела речь идет о незаконных выплатах в сумме 66,8 млн руб., которые Алла Лалетина получила в период с февраля 2018 по апрель 2019 года. Взятки, как следует из материалов расследования, ей передавал (ст. 291 УК РФ) тогдашний гендиректор НЗИВ Рустам Измайлов. При этом сам господин Измайлов полностью признал вину и дал показания на госпожу Лалетину. Благодаря чему предпринимателю оформили явку с повинной, которая позволила ему избежать уголовной ответственности.

Как следует из материалов дела, спустя два месяца после своего назначения главой стратегического предприятия Рустам Измайлов приехал в центральный офис «Ростеха» на улице Усачева, где и встретился с Аллой Лалетиной. Во время разговора, который происходил в ее служебном кабинете, госпожа Лалетина потребовала от собеседника ежемесячно выплачивать ей по 6 млн руб. Взамен сотрудница госкорпорации пообещала топ-менеджеру общее покровительство, а также финансирование программы модернизации НЗИВ.

Гендиректор согласился и ежемесячно передавал Алле Лалетиной наличные в офисе «Ростеха», в ее особняке в коттеджном поселке «Ландшафт», в ресторане Вlack Market и торговых центрах «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House в Барвихе. Также, следует из материалов дела, гендиректор оплатил двадцатидневный отдых Аллы Лалетиной в Турции в апреле—мае 2018 года. В «Ростехе» всегда отмечали, что сотрудничают со следствием.

Приговор по уголовному делу планируют огласить 27 ноября.

Владислав Трифонов