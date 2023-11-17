В Воронежской области удовлетворили заявления об отставке шести судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявления об отставке шести судей. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте ККС.

29 декабря 2023 года уйдут в отставку судья арбитражного суда региона Валентина Лукавенко, занимающая эту должность с 2008 года, и судья облсуда Юрий Сухов, работающий там с 2010 года.

31 декабря 2023 года от должности будут освобождены судья Поворинского райсуда Галина Воронова (занимает эту должность с 2006 года) и мировой судья судебного участка №3 в Коминтерновском судебном районе Людмила Шульгина (работает там с 2014 года).

1 февраля в отставку уйдут судья Панинского райсуда Татьяна Морозова, занимающая этот пост с 2017 года, и мировой судья судебного участка №4 в Центральном судебном районе Екатерина Швырева, работающая там с 2014 года.

Ранее экс-председатель Коминтерновского райсуда Воронежа Олег Батищев возглавил аппарат облсуда.

Алина Морозова

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