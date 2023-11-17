Умерла писательница Антония Сьюзен Байетт

В возрасте 87 лет умерла английская писательница Антония Сьюзен Байетт, сообщила The Guardian со ссылкой на издательство Chatto & Windus. По ее книгам были написаны сценарии к фильмам «Три тысячи лет желаний» (2022), «Одержимость» (2002) и «Ангелы и насекомые» (1995).

По данным The Guardian, писательница умерла дома в окружении близких родственников. «Мы оплакиваем ее утрату, но нам приятно осознавать, что ее проникновенные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в умах читателей будущих поколений»,— сказала Клара Фармер, глава издательства Chatto & Windus.

Антония Сьюзен Байетт — автор более двух десятков книг. Лауреат Букеровской премии 1990 и 2009 годов за романы «Обладать» и «Детская книга». По роману «Обладать» в 2002 году режиссером Нилом Лабутом был снят фильм «Одержимость» с участием Гвинет Пэлтроу и Аарона Экхарта. Фильм Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» (2022) был снят по сборнику сказок госпожи Байетт, выпущенному в 1994 году под названием «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"».