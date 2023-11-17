Власти Киргизии призвали РФ предоставлять ОМС семьям трудовых мигрантов
Зампред правительства Киргизии Эдиль Байсалов попросил российские власти предоставить обязательное медицинское страхование (ОМС) семьям трудовых мигрантов. Об этом он сообщил на переговорах с зампредом российского правительства Татьяной Голиковой.
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«Он (Эдиль Байсалов.— "Ъ") выразил надежду на положительное рассмотрение этого вопроса, отметив, что предоставление ОМС будет способствовать созданию благоприятных условий для пребывания граждан Кыргызской Республики в России»,— говорится в сообщении правительства Киргизии.
Господин Байсалов добавил, что трудовые мигранты, которые приезжают из Киргизии в Россию, укрепляют двусторонние отношения и углубляют дружественные связи между странами. В сообщении российского правительства о предложении предоставлять ОМС гражданам Киргизии не сказано.
В материале правительства России указано, что российская сторона «выразила готовность к дальнейшему развитию всего комплекса российско-киргизских отношений». В нем сказано, что Татьяна Голикова назвала Киргизию «надежным стратегическим партнером и союзником России».
В октябре в Госдуму внесли законопроект, который запрещает мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, такси и грузоперевозках. Его авторы обосновали предложение тем, что россияне жалуются на низкую квалификацию иностранных специалистов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранцев предлагают выдавить с местности».