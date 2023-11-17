Нижегородская область ищет концессионера для строительства онкоцентра

Правительство Нижегородской области в начале 2024 года намерено вновь подать заявку на включение строительства онкоцентра в федеральную адресную инвестиционную программу на 2025-2027 годы. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном минздраве.

В министерстве уточнили, что дополнительно региональные власти ведут переговоры с рядом инвестиционных компаний, которые моги бы принять участие в строительстве онкоцентра по договору концессии.

Предыдущая заявка на предоставление федеральных средств на строительство онкоцентра в Нижегородской области была подана в 2023 году.

Ранее вице-спикер нижегородского засобрания Владислав Егоров рассказал «Ъ-Приволжье», что, по его данным, заявка была составлена так, что минздрав РФ не стал ее рассматривать и предлагать включить финансирование онкоцентра в федеральный бюджет. Осенью с аналогичной инициативой выступила фракция КПРФ в госудме. В середине ноября бюджетный комитет Госдумы РФ отказался поддержать инициативу коммунистов, а представители правительства РФ заявили, что приоритет при распределении средств федерального бюджета будет отдаваться уже начатым объектам здравоохранения.

Сейчас фракция КПРФ в законодательном собрании готов предложение выделить из областного бюджета 3 млрд руб. на строительство онкоцентра и с уже начатым строительством подавать заявку на федеральное софинансирование. Стоимость строительства онкоцентра оценивается в 12 млрд руб.

Андрей Репин