Нижегородской области отказали в выделении 12 млрд рублей на онкоцентр

Бюджетный комитет Госдумы РФ вновь отклонил предложение фракции КПРФ внести в федеральный бюджет статью о выделении Нижегородской области 12 млрд. рублей на строительство онкологического центра. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе обсуждения против предоставления средств Нижегордской области выступила представитель правительства РФ. Она отметила, что при распределении средств на строительство объектов здравоохранения правительство руководствуется постановлением Госдумы. В нем, в частности, говорится, что финансирование в приоритетном порядке должно идти на достройку уже начатых капитальных объектов.

Онкоцентр в Нижегородской области — это новый объект. В правительстве РФ считают, что он может быть реализован регионом самостоятельно, за счет средств областного бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские чиновники два года «выбивают» в федеральном центре финансирование на строительство онкоцентра. В декабре 2021 года глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов просил Совет Федерации пролоббировать строительство онкоцентра. На тот момент проект был готов. В ценах 2020 года строительство оценивалось в 9,4 млрд руб. «То, как у нас сейчас оказывается онкологическая помощь, это даже не уныние. Это полная деморализация всех онкологических усилий»,— отмечал тогда господин Мелик-Гусейнов. Сенаторы обещали попросить бюджетного софинансирования в правительстве РФ, но денег регион так и не получил.

Летом 2022 года губернатор Глеб Никитин направлял председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность выделения средств.

В декабре 2022 года бюджетный комитет Госдумы в первый раз отклонил просьбу нижегородских депутатов о выделении средств на онкоцентр, завив, что бюджет Нижегородской области «чувствует себя вполне неплохо» и региона сможет самостоятельно справиться со строительством онкоцентра.

Андрей Репин