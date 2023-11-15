КПРФ предлагает заложить в нижегородский бюджет 3 млрд рублей на онкоцентр

Фракция КПРФ в законодательном собрании Нижегородской области намерена предложить поправки в региональный бюджет на 2024 год и предусмотреть 3 млрд руб. на начало строительства областного онкологического центра. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал руководитель фракции, вице-спикер областного парламента Владислав Егоров.

Он напомнил, что в начале 2023 года региональные власти подавали заявку на выделение федеральных средств на строительство онкоцентра. «По моей информации, заявка была подготовлена плохо, в ней отсутствовало обоснование для реализации проекта. При подготовке бюджета на 2024 год федеральный минздрав даже не стал включать ее в проект расходов»,— отметил депутат.

По его словам, вопрос о строительстве онкоцентра надо решать в срочном порядке. Проектно-сметная документация по проекту еще актуальна, но разработана достаточно давно и в случае затягивая решения о строительстве может сложиться ситуация, когда ее придется менять, что потребует дополнительных затрат.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине ноября бюджетный комитет Госдумы отказал Нижегородской области в выделении 12 млрд руб. на строительство онкоцентра. Депутаты поддержали правительство РФ, которое считает, что приоритет при выделении федеральных средств необходимо отдавать уже начатым объектам. Нижегородские коммунисты считают, что начав строительство онкоцентра самостоятельно, регион сможет попасть под требования правительства РФ о финансировании начатых объектов капстроительства.

«В случае необходимости расходы на строительство в бюджете можно будет увеличить. В принципе, мы действительно можем построить онкоцентр за счет областного бюджета, как об этом говорит правительство РФ. Ну не за год, за большее время. Мы в течение года увеличиваем расходы на такое большое количество разных мероприятий, что найти еще несколько сотен миллионов на онкоцентр будет не сложно. И как показывает практика, с начатым строительством бить челом и стучаться в двери правительства РФ лучше, чем с пустыми карманами»,— отметил Владислав Егоров.

Андрей Репин