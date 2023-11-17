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Коммерсантъ FM
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Коронный финал

Каким получился последний сезон сериала о правлении Елизаветы II

Киносага о британской королевской семье подходит к финалу. Стриминговый сервис Netflix выпустил заключительный сезон сериала «Корона». Первые четыре эпизода вышли накануне, еще шесть станут доступны 14 декабря. Шестой по счету сезон исторический драмы о правлении Елизаветы II стал единственным, который вышел после смерти королевы. В этой части создатели шоу расскажут о гибели принцессы Дианы в августе 1997-го и женитьбе принца Чарльза, а ныне короля Карла III, на Камилле Паркер-Боулз в 2005-м. Кроме того, в сериале затронут историю знакомства и свадьбы принца Уильяма с Кейт Миддлтон.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

В качестве трейлера к финальному сезону создатели сериала собрали воедино ключевые фразы самой Елизаветы II из предыдущих эпизодов.

Основной актерский состав в последнем сезоне «Короны» остался неизменным. Елизавету II сыграла Имельда Стонтон, известная зрителям как директриса Долорес Амбридж из «Гарри Поттера». Карла III играет Доминик Уэст, а принцессу Диану — Элизабет Дебики, известная по фильмам «Довод» и «Великий Гэтсби».

При этом к сюжету финального сезона у критиков есть вопросы, заметил киноэксперт, колумнист издания «Московские новости» Даниил Ротштейн: «К большой досаде создателей, новый сезон собрал самую негативную реакцию среди критиков. Зрители, судя по рейтингу Rotten Tomatoes, оценили его привычно высоко, и это очередной пример все более типичного разрыва между критиками и публикой.

О чем рассказывал пятый сезон сериала "Корона"

Основная проблема, особенно в первой части последнего сезона, в том, что получился относительно неплохой мини-сериал о принцессе Диане, но не обязательно достойное окончание "Короны". Весь проект охватил очень большой период истории королевской семьи и биографии именно Елизаветы II.

Очень много критики звучит относительного того, как изображена история Дианы, насколько это низведено до уровня мыльной оперы.

Что касается актерского состава, то он действительно достойный. Возможно, у многих яркие эмоции вызывает линия Дианы, потому что Элизабет Дебики в последний год продемонстрировала себя как довольно сильную актрису, умеющую вызывать сочувствие.

Проблема в другом: артист редко может вытянуть откровенно плохой сценарий. Основная привлекающая черта проекта — это красивые люди, красивые наряды и красивые декорации. В этом плане новый сезон ничем не уступает предыдущим, над ним по-прежнему работали одни из самых лучших специалистов по костюмам.

Как сложилась судьба принцессы Дианы

Это сохранилось, и в этом-то и ключевой разрыв между критиками, которые ищут в сериале больше содержание, и аудитории, которая пришла за определенным стилем и продолжает его получать».

Предыдущий, пятый сезон сериала «Корона», по данным зарубежных СМИ, вызвал недовольство британского короля Карла III. Монарх якобы даже просил создателей проекта указывать в начале каждого эпизода, что это лишь художественное произведение. Особенно его волновали серии, посвященные бракоразводному процессу с принцессой Дианой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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