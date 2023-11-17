Журналисты «Росдержавы» приговорены к 10,5 и 9,5 года колонии строгого режима

Люберецкий городской суд приговорил журналистов «Росдержавы» Александра Дорогова и Яна Кателевского к десяти годам шести месяцам и девяти годам шести месяцам колонии строгого режима соответственно по делу о вымогательстве у полицейского, передает «Медиазона» (признана иностранным агентом) из зала суда. Третьему фигуранту дела Дмитрию Филимонову, который активно сотрудничал со следствием, назначили семь лет условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ян Кателевский Фото: Ян Кателевский

Согласно карточке дела на сайте суда, Александра Дорогова обвинили в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ), а Яна Кателевского — только по ч. 3 ст. 163 УК РФ (с целью получения имущества в особо крупном размере).

Летом 2020 года Александр Дорогов и Ян Кателевский стали фигурантами дела о вымогательстве у инспектора 2-го полка ДПС по Мособласти Павла Горохова денег в особо крупном размере. Как следовало из заявления полицейского, журналисты начали скрытно снимать его работу на постах и вынудили заплатить им более 1,3 млн руб. за непубликацию компрометирующих материалов в интернете.

По версии самих обвиняемых, издание «Росдержава» специализировалось на борьбе с коррупцией, регулярно публиковало критические материалы о работе подмосковных правоохранителей и о так называемой похоронной мафии в столичном регионе. Блогеры утверждают, что нажили себе влиятельных врагов, которые преследуют их за профессиональную деятельность. Заявление же инспектора Горохова, по их мнению, стало лишь формальным поводом для того, чтобы заставить их молчать.

Журналисты находились в СИЗО с июня 2020 года. Дмитрий Филимонов, давший показания на себя и Кателевского и Дорогова, находился под подпиской о невыезде. По информации Sota, Дмитрий Филимонов является бывшим люберецким депутатом от «Единой России» и членом общественного совета при Люберецком управлении МВД. По версии следствия, через него журналисты получали деньги от Павла Горохова.

Эрдни Кагалтынов