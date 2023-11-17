Переизбранный премьер Испании Педро Санчес принес присягу

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, накануне переизбранный на пост главы правительства, принес присягу во дворце Сарсуэла. Церемония состоялась в присутствии короля Испании Филиппа VI. Ожидается, что сегодня, 17 ноября, премьер представит состав нового правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andres Ballesteros, Reuters Фото: Andres Ballesteros, Reuters

«Я обещаю своей совестью и честью добросовестно выполнять обязанности председателя правительства, сохранять верность королю, Конституции как фундаментальному принципу государства, а также сохранять тайну заседаний Совета министров»,— сказал господин Санчес, его слова приводит издание Eldestapе. 51-летний Педро Санчес впервые занял пост премьера Испании в 2018 году.

16 ноября за кандидатуру Педро Санчеса проголосовали 179 парламентариев из 350 (необходимый минимум — 176 голосов). Помимо социалистов за господина Санчеса проголосовали депутаты левой коалиции Sumar, а также других региональных партий, представляющих интересы жителей Канарских островов, басков и каталонцев. Ключевым требованием последних стала амнистия осужденных в Испании за сепаратизм и подрыв территориальной целостности страны, которых каталонцы считают политзаключенными.

Подробнее о переизбрании — в материале «Ъ» «У Педро Санчеса не слишком премьерное поведение».

Лусине Баласян