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Коммерсантъ FM
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У Педро Санчеса не слишком премьерное поведение

Политик вновь возглавил правительство Испании, но кресло под ним уже шатается

Испания обрела нового старого премьера, параллельно с этим до предела обострив свою вечную проблему — каталонскую. В четверг лидер социалистов Педро Санчес был одобрен на посту главы испанского правительства. Получилось это, в частности, благодаря голосам депутатов от региональных партий, с той или иной степенью радикальности добивающихся расширения автономии от Мадрида. Самые яростные дебаты разразились из-за согласия господина Санчеса с требованием каталонских политиков об амнистии их ранее осужденных единомышленников-сепаратистов. Такой шаг не только ожидаемо возмутил правые партии, но и спровоцировал раскол в рядах социалистов.

Педро Санчес

Педро Санчес

Фото: Susana Vera, Reuters

Педро Санчес

Фото: Susana Vera, Reuters

«Да здравствует единая Испания», «Каталония — это Испания», «Предателя — в тюрьму» — такие лозунги популярны на манифестациях, которые в эти дни проходят в Мадриде и целом ряде других городов страны. «Предатель» — это Педро Санчес, который в четверг избавился от приставки «и. о.», став полноценным премьер-министром.

За кандидатуру лидера Социалистической рабочей партии Испании проголосовали 179 человек при необходимом минимуме в 176 голосов. Помимо самих социалистов это были союзники из родственной им левой коалиции Sumar (31 кресло), а также депутаты от ряда более мелких партий регионального характера, представляющих интересы жителей Канарских островов, басков и каталонцев.

Пакт с последними вызвал в стране особое возмущение. Каталонские националисты во главе с председателем регионального правительства Пере Арагонесом не стали сразу выкладывать все карты на стол, требуя немедленного согласия Мадрида на проведение в регионе референдума о независимости, но все равно попытались по максимуму воспользоваться ситуацией.

Их ключевым требованием стала амнистия людей, которых каталонцы считают политзаключенными, а официальный Мадрид — лицами, осужденными за сепаратизм и подрыв территориальной целостности Испании.

Речь идет о событиях 2017 года, когда 1 октября на референдуме в Каталонии 90% пришедших на избирательные участки (при явке 43%) ответили «да» на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?». Голосование проходило на фоне столкновений между полицейскими и бойцами Гражданской гвардии, с одной стороны, и сторонниками независимости Каталонии — с другой. 27 октября того же года каталонский парламент принял резолюцию об отделении от остальной части страны. И в тот же день Сенат Испании впервые в истории одобрил применение статьи 155 конституции королевства о временном введении в автономном сообществе прямого управления из Мадрида.

Идеологические вопросы раскололи Испанию

В итоге сепаратисты проиграли: тогдашний глава регионального правительства Карлес Пучдемон и некоторые его соратники отправились в изгнание в Бельгию, а оставшиеся на родине получили тюремные сроки. В 2021 году испанское правительство помиловало девять каталонских политиков, стоявших за организацией референдума. И вот теперь планируется новый шаг — амнистия сидящих в тюрьмах по разным статьям, связанным с каталонскими процессами, и тех, кто находится в изгнании. Точные параметры амнистии еще не известны, и цифры называются разные, но обычно говорят примерно о 1,4 тыс. человек.

В любом случае сам факт амнистии неприемлем для миллионов испанцев. И речь не только о правых силах — Народной партии (которая, кстати, заняла первое место на июльских выборах, но не смогла собрать нужное число голосов для утверждения на посту премьера своего лидера Альберто Фейхоо) и радикальной Vox.

Раскол начался даже среди социалистов: некоторые демонстративно покинули партию, другие готовы сопротивляться, заявляя, что «Санчес — это не вся партия».

По данным опроса, проведенного компанией GAD3 по заказу газеты ABC, только 34% из тех, кто голосует за социалистов, поддерживают амнистию, а 45% выступают против. А в целом по стране амнистию не поддерживают более 60% населения. Так что Педро Санчес оказался сейчас в крайне непростой ситуации: чтобы остаться у власти, ему в самое ближайшее время придется пойти на такой шаг, который не поддерживают шесть из десяти жителей страны.

Павел Тарасенко

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