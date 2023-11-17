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Коммерсантъ FM
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Китайская Geely сократила свою долю в шведской Volvo Cars

Сегодня, 17 ноября, акции шведского производителя легковых автомобилей Volvo Cars упали в цене на 14% после того, как стало известно, что крупнейший акционер компании китайская Geely Holding Group продает часть своих акций. Накануне Geely сообщила о планах продать 100 млн акций Volvo Cars, выручив за них в общей сложности около $350 млн. Это составляет 3,4% акций Volvo.

Фото: Heinz-Peter Bader, Reuters

Фото: Heinz-Peter Bader, Reuters

После продажи у китайской компании в Volvo Cars остается доля 78,7%. Сама Geely, которая в 2010 году купила Volvo у Ford, объясняет продажу части акций шведской компании намерением «увеличить долю акций в свободном обращении, что дает инвесторам новые возможности инвестировать в Volvo Cars». Сообщается, что вырученные средства пойдут на «развитие международного бизнеса всей группы».

Евгений Хвостик

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