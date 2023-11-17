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Василий Старков ушел в отставку с поста министра транспорта Свердловской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил близкий к администрации губернатора региона Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола». По его данным, перед уходом господин Старков получил медаль «Участника специальной военной операции».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, Василий Старков в 2012-2016 годах работал заместителем министра транспорта и связи Свердловской области, курировал вопросы развития дорожного хозяйства. В мае 2016 года он вступил в должность начальника управления автодорог региона, а в ноябре возглавил министерство транспорта и связи области.

Василий Алексеев

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