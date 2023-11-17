«Седан силуэтом и "чертами лица" напоминает Tesla»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в каких версиях производитель смартфонов собирается выпускать электромобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ministry of Industry and Information Technology Фото: Ministry of Industry and Information Technology

Чем больше машины становятся электрическими, тем больше заметно стремление их выпускать не только у автомобильных концернов, но и у компаний, специализирующихся на разработке и производстве всевозможных гаджетов.

Уже долгие годы кипит секретная работа над электромобилем Apple. А сегодня в Москве можно купить гибриды и аккумуляторные машины марки Aito — их выпускает автомобильное подразделение концерна Huawei.

А на этой неделе стали известны подробности еще одного проекта. Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало изображения и сообщило некоторые технические детали первого автомобиля марки Xiaomi.

На снимках — белый седан, своим силуэтом и «чертами лица» очень напоминающий Tesla. Модель имеет заводской индекс SU7 — как рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Москву. Дебютирует она в нескольких версиях, отличающихся друг от друга мощностью и типом привода.

Базовой названа 300-сильная модель с задним приводом. Ее максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Дальность пробега на одном заряде батареи неизвестна. Как и у топовой полноприводной версии, развивающей 675 л. с. и способной разогнаться до 265 км/ч. Для того чтобы не улететь с дороги, предусмотрена активная аэродинамика: на скорости позади заднего стекла будет выдвигаться антикрыло, как у Porsche.

Салон пока не показали, но добрые люди уже отгрузили в сеть шпионские фотографии. Сквозь открытое окно закамуфлированного автомобиля виден планшет на центральной консоли. Огромный — размером с телевизор. Непонятно только, штатное это оборудование или измерительная аппаратура, установленная в салон испытуемого прототипа.

Производить Xiaomi SU7 будут в Пекине, на предприятии автомобильного завода BAIC, чьи машины, кстати, собирают сегодня и у нас в Калининграде. Ожидается, что официальная премьера электрического седана Xiaomi состоится уже в нынешнем году.