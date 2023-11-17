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Коммерсантъ FM
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«Проект впервые покажет в столице так много работ Михнова-Войтенко»

Дмитрий Буткевич — о выставке в Музее AZ

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции «Зверев/Михнов-Войтенко. Секунда, умноженная на вечность», посвященной двум художникам.

Фото: Музей AZ

Фото: Музей AZ

В московском Музее AZ при участии галереи Pop/off/art открылась выставка «Зверев/Михнов-Войтенко. Секунда, умноженная на вечность», сопоставляющая творческие искания москвича Анатолия Зверева, которому, собственно, и посвящен Музей AZ, и ленинградца Евгения Михнова-Войтенко.

Проект, созданный кураторами Сергеем Поповым и Серафимой Костровой при участии Натальи Волковой, впервые покажет в столице так много работ Войтенко, легенды питерского андерграунда. По крайней мере, я пытался вспомнить на выставке, сколько его картин я видел живьем, насчитал в памяти не больше пяти. А тут 100 произведений обоих авторов из коллекции Музея AZ, Русского музея, Нового музея Аслана Чехоева и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, из разных коллекций на выставку попали полотна Михнова из серии «Тюбик» конца 1950-х, когда художник просто выдавливал на холст краски, получая свободные переплетения цветовых нитей.

Из запасников Государственного Русского музея приехало громадное (156х218 см) полотно «Композиция (на белом фоне)» также конца 1950-х, сразу вызывающая в памяти работы Кита Харинга. Цветные закорючки, стрелочки, полоски, бесчисленные надписи, причем и на кириллице, и, неожиданно, на латинице: «пуд», «тук» или вдруг «cool» и «auto». Харинг, правда, только появился на свет в 1958 году.

Два героя арт-сцены двух столиц даже родились почти одновременно: в 1932-м Михнов, в 1931-м Зверев. Оба вели жизнь вне социума, практически не выставлялись на родине (у каждого по паре официальных выставок). При этом Зверев был особенно любим иностранцами, а вот Михнов практически никому не известен.

Друг с другом знакомы они не были, да и из родных городов никуда не выезжали. Хотя даже внешне похожи, правда, Михнов по-питерски более изящен. А так у художников очень схожие биографии, — женщины, алкоголь. Анатолий Зверев умер в 55 лет, Евгений Михнов — в 56.

Наталья Опалева, создатель Музея AZ, рассказала мне, что увлеклась творчеством Михнова-Войтенко всего год назад и уже получила в коллекцию около 100 его работ. Так что впереди новые выставки.

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