Глава Минстроя объяснил обрушение дома в Астрахани недосмотром надзорных органов

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что обрушение пятиэтажки в Астрахани связано с недосмотром надзорных органов. Накануне в городе обрушились два подъезда пятиэтажного дома, погибла женщина 85 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что не досмотрели, и самое главное — философия того, что любые изменения в объекте, они просто так не должны делаться»,— сказал министр на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По его мнению, такие случаи могут предотвратить внимательная работа и контроль соответствующих ведомств.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома: по предварительным данным, это произошло из-за строительно-ремонтных работ в одной из квартир, при которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества (по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ). Из дома эвакуировали больше 200 жильцов. В регионе введен режим ЧС.

Анастасия Ларина