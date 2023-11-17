Один из крупнейших петербургских дорожных подрядчиков сменил владельца

Строительная компания «Орион плюс», один из крупнейших в Санкт-Петербурге дорожных подрядчиков, сменила владельца — теперь она на 95% принадлежит Константину Сизикову, следует из данных «Спарк-Интерфакс».

С 15 ноября господин Сизиков стал владельцем 30% ООО «СК “Орион плюс»”. 65% акций компании принадлежат ООО «Группа компаний “СМК-Инвест”», которым с 15 ноября также владеет Константин Сизиков. Оставшиеся 5% принадлежат гендиректору компании Алексею Вихареву. До этого «СМК-Инвест» была в собственности Евгения Смирнова, которому также принадлежало 20% «Ориона плюс». Доля господина Вихарева составляла 15%.

ООО СК «Орион Плюс» зарегистрировано в Петербурге в 1998 году. За прошлый год компания отчиталась о выручке в размере 9,1 млрд рублей при чистой прибыли в 161,9 млн рублей. В портфеле госзаказа компании 128 контрактов на 75,5 млрд руб., в том числе на строительство пешеходной набережной в Кронштадте, участка Шуваловского проспекта и ремонт дорог на юге Петербурга.

Константину Сизикову принадлежит ООО «Торговый дом КИС» (занимается торговлей стройматериалами и сантехникой), ООО «Норд Кап» (сдает в аренду недвижимости), ООО «СКС» (занимается строительством). У него также есть доли в ООО «Межрегионпроект» и ООО «ТД “Аналит”».

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