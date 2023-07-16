Смольный определил подрядчиков по ремонту городских дорог за 6 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга подвел итоги очередных конкурсов на выполнение работ по ремонту городских дорог. Заказчиком выступило ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт по северным административным районам Петербурга будет подписан с АО «ВАД», по южным — с ООО СК «Орион Плюс». Стоимость каждого контракта — 2,998 млрд рублей.

Согласно техзаданию, все работы необходимо завершить до конца ноября 2024 года.

АО «ВАД» зарегистрировано в 1994 году в Петербурге. За 2022 год компании составила более 129 млрд рублей, а чистая прибыль — свыше 7 млрд руб. В портфеле госзаказов значатся более 600 контрактов на общую сумму более 1 трлн рублей.

ООО СК «Орион Плюс» образовано в Петербурге в 1998 году. За прошлый год выручка компании составила более 9 млрд рублей при чистой прибыли в 162 млн рублей.

Обе компании являются постоянными подрядчиками по ремонту дорог в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2022 году власти Петербурга потратили на транспортные проекты из городского бюджета почти 300 млрд рублей.

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