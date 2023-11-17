Сергей Шишкарев ликвидирует компанию «Винодел» в Новороссийске

Структура совладельца и президента ГК «Дело» Сергея Шишкарева к концу года ликвидирует винодельческую компанию «Винодел», зарегистрированную в Новороссийске. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующее заявление направлено в налоговую инспекцию 12 октября.

ООО «Винодел» было учреждено в октябре прошлого года. Основной вид деятельности – выращивание винограда. ООО «Дело» Сергей Шишкарева получило 75% «Винодела», остальным владеет Илья Казаков. В марте 2023 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Черноморское». При подаче заявки был указан 33 класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), бренди и вина. Финансовая отчетность в системе «СПАРК-Интерфакс» отсутствует.

Ранее Сергей Шишкарев заявил «Ъ» о заморозке винодельческого проекта, отметив, что ни инвестиции, ни земля не потеряны. «Земля хорошая, но не сейчас»,— резюмировал он. Речь, вероятно, идет об участке площадью 45 га в станице Раевской (Новороссийск).

Наталья Решетняк

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