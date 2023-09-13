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Коммерсантъ FM
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Сергей Шишкарев заморозил винодельческий проект

Винодельческий проект председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева в станице Раевская Краснодарского края пока заморожен. Об этом в кулуарах ВЭФ рассказал сам господин Шишкарев. Тем не менее он отметил, что ни инвестиции, ни земля не потеряны.

«Земля хорошая, но не сейчас»,— резюмировал он. Как в прошлом году сообщал «Ъ», господин Шишкарев через свою структуру стал соучредителем ООО «Винодел» с долей 75%, речь шла об участке площадью 45 га, где также планировалось строительство винодельни (см. «Ъ» от 25 октября).

Наталья Скорлыгина

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