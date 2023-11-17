В Приморье построят Дальневосточную АЭС

Для строительства атомной электростанции на Дальнем Востоке могут выбрать территорию в Приморском крае. Об этом сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, при определении локации для АЭС смотрят на сечение и возможную пропускную способность.

«Приморская атомная электростанция. Сейчас формируется соответствующая программа развития»,— сказал замминистра. Он также сообщил, что накануне по этому вопросу прошла встреча с представителями правительства Приморского края. При быстрых темпах переговоров станцию могут построить за десять лет.

Председатель правления АО «Системный оператор единой энергосистемы» Федор Опадчий уточнил, что для строительства АЭС создана совместная с Минэнерго и «Росатомом» рабочая группа. Он сообщил, что электростанция будет состоять из двух блоков мощностью по 600 мегаватт.

По словам Федора Опадчева, главная сложность атомной генерации на Дальнем Востоке состоит в длительных сроках строительства. «Поэтому с точки зрения перспективного покрытия и баланса надо рассматривать гидростанции, они нужны здесь не только как противопаводковые, но и как киловатт-часы для будущего спроса»,— добавил он. Правительству предложат варианты строительства таких объектов генерации до 2029 года.

Как ранее говорил источник «Ъ», строительство АЭС должно завершиться в промежутке между 2035 и 2042 годами. Инвестиции в сооружение, по оценкам аналитиков, составят $5–7 млрд.

Подробнее — в материале «Под Дальний Восток готовят новую АЭС».

Анастасия Ларина